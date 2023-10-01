"الأهلي بيكسب بالحكام.. وطردني".. صواريخ نارية من مدافع الأحمر السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عبد الرحمن مجدي، عن حلقة جديدة من برنامجه "جول كاست" مع نجم الأهلي السابق الذي صرح تصريحات نارية.

أبرز ما جاء في برومو حلقة شريف حازم

ويستضيف مجدي شريف حازم مدافع الفريق الأحمر السابق، في حلقة قال عنها: "أجرأ حوار عملته في حياتي".

وقال حازم في الإعلان التشويقي للحلقة: "في ناس بتفكر إني مش أهلاوي عشان قلت الأهلي بيكسب بالحكام".

وأضاف: "وأنا في الأهلي لو قالوا لي اقف حارس كنت وقفت".

وتابع: "الجماهير مش هتجيب بطولة أو تكسبني دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل قائلًا: "هما طردوني مش مشوني".

واختتم: "قلت لهم أنا رايح عمره ولكن هذا لم يحدث حتى أكون صريحًا".

يذكر أن مجدي استضاف عدد من النجوم في برنامجه حتى الآن، على رأسهم محمد فارق لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومذيع الشارع أحمد رأفت.