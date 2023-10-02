نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مواجهات نارية، واسفرت المواجهات عن تأهل فريقي الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي

بيراميدز

جوانينج جالاكسي البتسواني

مازيمبي الكونغولي

بترو أتليتكو الأنجولي

الترجي التونسي

صن داونز الجنوب أفريقي

يانج افريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

النجم الساحلي التونسي

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا

الهلال السوداني

اف سي نواذيبو.



فيما يتبقى مواجهة شباب بلوزداد الجزائري أمام نظيره بورانجرس، والمقرر لها اليوم في الثامنة مساء على ملعب، وحسم فريق شباب بلوزداد لقاء الذهاب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك

فيوتشر

نهضة البركان المغربي

دريمز الغاني

أبوسليم الليبي

الهلال الليبي

أكاديمية سوار كوياه الغيني

الملعب المالي

سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي

ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي

سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي

ديابلز الكونغولي

الإفريقي التونسي

ريفرز يونايتد النيجيري

أكاديمية لوبيتو الأنجولي

اتحاد العاصمة الجزائري