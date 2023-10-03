تشيلسي يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي
استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على مضيفه فولهام 2 -صفر يوم الاثنين في المرحلة السابعة.
وحسم تشيلسي الفوز في أول عشرين دقيقة، حيث تقدم الأوكراني ميخايلو مودريك بهدف في الدقيقة 18 ثم أضاف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.
ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الثالث عشر.
وسجل تشيلسي انتصاره الثاني هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم فيما مني فولهام بالهزيمة الثالثة مقابل انتصارين وتعادلين.
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