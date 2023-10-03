تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لدور المجموعات من دوري الأبطال.. بمشاركة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لدور المجموعات من لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2023-2024، بمشاركة النادي الأهلي ونادي بيراميدز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لدور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي في الموسم الكروي الجديد.

ونجح فريقي الأهلي وبيراميدز، في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبهما على سان جورج الأثيوبي والجيش الرواندي.

وحسم المارد الأحمر الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق سان جورج بعد فوز 7-0 بمجموع المباراتين.

فيما نجح فريق بيراميدز في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لدور المجموعات من دوري الأبطال

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب افريقي.

التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو اتليتكو الأنجولي

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي - اسيك ميموزا الايفواري - الهلال السوداني - يانج افريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.