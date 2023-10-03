نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من لجنة الحكام تجاه أمين عمر بشأن ركلة جزاء الزمالك والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن توقيع عقوبات ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب وحكم مباراة فاركو والمصري.

قرار عاجل من لجنة الحكام تجاه أمين عمر بشأن ركلة جزاء الزمالك والمقاولون العرب

وأكد شوبير، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك اجتماع لتحليل أداء التحكيم فى الأسبوع الثاني من الدوري بين بيريرا والحكام، وكان بينها مباراة الزمالك والمقاولون.

وشدد على أنهم أجمعوا على أن الزمالك كان لديه ركلة جزاء صحيحة وتم إيقاف أمين عمر، حكم المباراة، وحمادة القلاوي، حكم مباراة فاركو، تم إيقافه أيضًا.