نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صدام حسين الشحات ومدرب الأهلي أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر 2023، عقب الفوز في نصف النهائي أمام نادي إنبي بثلاثة أهداف نظيفة.

- تفاصيل صدام الشحات وقمصان

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" حدثت مشادة بين سامي قمصان مدرب النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، خلال مواجهة إنبي، في كأس مصر".

وأردف هشام خلال برنامجه على قناة النهار:" أن وقت استبدال الشحات، تباطئ اللاعب في عملية الخروج وكان من الممكن أن يحصل على إنذار، وهو لديه بطاقة صفراء، لذلك طالبه الحكم بسرعة خروجه من أقرب نقطة".

وواصل أمير هشام: "سامي قمصان شعر بخوف بعد انفعال الشحات من تعرض اللاعب للطرد، ليطالبه بسرعة الخروج ليرد اللاعب أنا عملت إيه؟".

وأختتم:" ختى شهدت الأزمة تدخل خالد بيبو مدير الكرة وأنهى الأمر بشكل سريع دون أي خلاف ".