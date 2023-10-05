تفاصيل مران الأهلي في بداية الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط أحمال الفريق، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بما يتناسب مع ضغط المباريات في مختلف البطولات التي يشارك بها الفريق.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي الأخيرة بنصف نهائي كأس مصر، للتخلص من الإجهاد والاستشفاء قبل مواجهة الإسماعيلي.

كان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في ضوء تجهيز الجميع بالشكل المناسب من أجل استمرار العروض القوية بمختلف البطولات.

كان الفريق قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.