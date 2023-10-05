أمير توفيق: عبد المنعم لم يتلق أي عروض.. واللاعب يشعر بالراحة في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.

أمير توفيق: عبد المنعم لم يتلق أي عروض

وتابع: "ما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، وإن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني".

وأضاف: "عبد المنعم، يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن هناك بعض العروض الخارجية سواء من أوروبا أو الدوري السعودي، للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.