نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في مواجهة صعبة أمام ضيفه الاسماعيلي الأحد ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الأهلي، مواجهة صعبة أمام ضيفه الاسماعيلي الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري لكرة القدم.

ويسعى الاهلي لمواصلة الانتصارات التي بدأها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة في الجولة الاولى، فيما تأجلت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في المرحلة الثانية لارتباطه بمواجهة سان جورج الاثيوبي في دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الاهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة بعد شفاء المغربي رضا سليم من الاصابة في ركبته، وعودة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لقائمة الفريق بعدما غاب عن لقاءي دوري الابطال لعدم قيده إفريقيًا.

على الجانب الاخر، يأمل لاعبو الاسماعيلي وجهازهم الفني في استغلال الصحوة عقب الفوز العريض على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية، وتحقيق نتيجة ايجابية تدفع بالفريق إلى البقاء في المنطقة الامنة بعيدا عن شبح الهبوط الذى ظل يطارده طيلة المواسم الثلاث الماضية.

ويغيب عن الاسماعيلي الذي يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط، الثلاثي محمد بيومي وعبد الله محمد والحارس الأول أحمد عادل عبد المنعم بداعي الاصابة.