نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي اليوم.. طلب عاجل من كولر بشأن موديست قبل مباراة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مارسيل كولر قرارًا عاجلًا ضد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي المنضم حديثًا لبطل إفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المالية، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يطلب تجهيز موديست بدنيًا

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، طلب من تيزيان أندريس، مدرب اللياقة البدنية بالفريق الأحمر سرعة تجهيز أنتوني موديست على الصعيد البدني في أسرع وقت ممكن.

وأصر السويسري مارسيل كولر، على أن يستكمل موديست برنامجه البدني والتأهيلي الخاص الذي يخضع له اللاعب بشكل مكثف في الوقت الحالي تحت إشرف تيزيان أندريس مدرب اللياقة بالفريق.

ويسعى المدرب السويسري لتجهيز اللاعب بدنيًا في ظل إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 مباريات في الدوري العام.

وقدم الفرنسي مستوى مقبول في مشاركته أمام إنبي بنصف نهائي كأس مصر، ونجح في قص شريط أهدافه مع القلعة الحمراء، في الفوز على الفريق البترولي بثلاثية نظيفة والتأهل إلى نهائي كأس مصر.