محمد مجدي أفشه يوجه رسالة غامضة إلى جماهير القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة لمتابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مجدي أفشة يوجه رسالة غامضة

وكتب محمد مجدي أفشه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "النجاح مهواش سهل وملهوش تعريف محدد أو طريق معين بس فيه شویه حاجات أساسیه کده لازم - يكونوا صفات في اي شخص ناجح زي مثلا إنه يفضل جعان مبيشبعش اهداف، مبيشبعش نجاح.

وأضاف: هتلاقيه دايما مبيقارنش نفسه بحد دايما بينافس نفسه عاوزيقدم الافضل دايما باصص لقدام بيتعلم من غلطاته عارف هو عايز ايه عمره ما يتقبل الهزيمه ولو حصل بيكون عارف هيرجع ازاي ورجعته بتزعل الكل هتلاقيه دايما متواضع خد بالك عكس المتوقع تمامًا مش كده؟

واختتم: لو عايز تنجح لازم يكون ليك زي مرجع أو قدوه أو دافع ترجعله من وقت للتاني ومش شرط أبدًا يكون شخص بعينه".