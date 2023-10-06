نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة اتحاد جدة ضد أهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضد نظيره النادي الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النادي الأهلي في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة المرتقبة بين اتحاد جدة ضد نظيره نادي أهلي جدة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ما هي القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد نظيره النادي الأهلي في دوري روشن السعودي

تذاع أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نظيره النادي الأهلي عبر قناة SSC sport 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يأتي نادي أهلي جدة في المركز السابع برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.