نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مباريات الأهلي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث العديد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواعيد مباريات المارد الأحمر خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر السطور التالية..

ما هي مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا2023-2024؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهات قوية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، حيث أسفرت القرعة عن وقوع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ما هي مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

-الجولة الأولى: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 24-25 نوفمبر 2023

-الجولة الثانية: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 ديسمبر 2023

-الجولة الثالثة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 8-9 ديسمبر 2023

-الجولة الرابعة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 18-19 ديسمبر 2023

-الجولة الخامسة: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 مارس 2024

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو صاحب اللقب في النسخة الماضية، والأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية برصيد 11 لقب.