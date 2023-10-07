نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الأهلي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي - كمال السيد - عبد الله كمال

خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني - كريم عرفات - عصام صبحي - احمد محسن - حمدي النقاز - محمد دسوقي

خط الوسط: محمود الشبراوي - مروان حمدي - محمد حسن - عبد الله السعيد - عماد حمدى - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - نادر فرج - عمر الساعي

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور - باسم مرسي - حسن صابر

