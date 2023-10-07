نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء الاسماعيلي وآخر تطورات تجديد عقد محمد عبد المنعم وتشكيل الزمالك لمواجهة البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( الفجر الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 7-10-2023 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم السبت 7-10-2023

وتأتي نشرة صباح الكورة وفق ما يلي:-

الأهلي يفقد لاعبه في مباراة الإسماعيلي

تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام الإسماعيلي.

وكان مدافع الأهلي قد خضع خلال الأيام لعملية جراحية بسيطة لإزالة خُراج في القدم أجبره على الغياب عن مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

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آخر تطورات تجديد عقد محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات ملف تجديد النادي الأحمر مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي في صيف 2025، لكن النادي الأحمر يرغب في استمرار المدافع الدولي الذي يعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وقال المصدر إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أبلغ محمد عبد المنعم برغبة النادي في تمديد عقده حتى صيف 2027.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويمكنكم التعرف على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الابيض تلك المواجهة من الرابط التالي هنا