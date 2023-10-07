57 خيلا تكسب التأهل فـي سباقات القدرة والتحمل ببركاء

تمكنت 57 خيلا من التأهل بنجاح في سباقات القدرة والتحمل منها 16 خيلا في سباق القدرة والتحمل التأهيلي الدولي لمسافة 100 كم ذات النجمة الواحدة للموسم 2023/2024م بتنظيم من الاتحاد العماني للفروسية والسباق وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وذلك على قرية المحامد للقدرة والتحمل بولاية بركاء، فيما تأهلت عدد 8 خيول في التأهيلي لمسافة 80 كم وعدد 33 خيلا في السباق التأهيلي لمسافة 40 كم، حيث وصل عدد المشاركين إلى 71 خيلا منها 21 خيلا في السباق الدولي لمسافة 100 كم و 9 خيول في السباق التأهيلي لمسافة 80 كم و 41 خيلا في السباق التأهيلي لمسافة 40 كم.

وقد بدأ الفحص البيطري لجميع الخيول للتأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثانية والنصف عصرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا وينطلق السباق بعد الفحص البيطري في الساعة الرابعة عصرًا.

وقد شمل السباق الدولي مسافة 100 كم ثلاث مراحل المرحلة الأولى أعطيت اللون الأبيض لمسافة 40 كم والمرحلة الثانية أعطيت اللون الأحمر لمسافة 35 كم والمرحلة الثالثة أعطيت اللون الأزرق لمسافة 25 كم ونبض القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الأدنى 14 كم في الساعة.

كما اشتمل السباق التأهيلي لمسافة 80 كم على مرحلتين المرحلة الأولى لمسافة 40 كم وأعطيت اللون الأبيض والمرحلة الثانية لمسافة 40 كم وأعطيت اللون الأبيض.

فيما خصصت مرحلة واحدة للسباق التأهيلي لمسافة 40 كم وأعطيت اللون الأبيض، والحد الأعلى لمعدل نبضات القلب للسباقين 56 ن/‏‏د، والسرعة الأعلى 16كم /‏‏ساعة والسرعة الأدنى 12 كم في الساعة، وعمر الخيل لا يقل عن خمس سنوات وسينطلق السباقان التأهيليان في الساعة الخامسة والربع عصرا.

وقد شهد السباق منافسة مشرفة بين المشاركين كان الهدف منها ضمان التأهل في هذا السباق الدولي لما له من أهمية كبيرة في اعداد الخيول وتجهيزها لهذا الموسم.