المضيبي يتجاوز قريات والخابورة يتفوق على الاتحاد وعبري يكرر تفوقه على الشباب

فـي الدور التمهيدي لكأس جلالته للقدم حجزت فرق أندية المضيبي والخابورة وعبري مكانا لها في دور الـ 16 من منافسات كاس جلالته لكرة القدم، في لقاءات الدور التمهيدي التي جرت احداثها ليلة امس الاول بعد ان حجز كذلك صور وفنجاء والطليعة مكانا لهما سابقا من هذه الجولة.

وفي لقاء المضيبي وقريات على أرضية المجمع الرياضي بصور نجح المضيبي عبر لاعبه المهند الحبسي من اهداء الفريق الفوز بعد الهدف الوحيد الذي شهدته المباراة.

وفي لقاء الخابورة والاتحاد نجح الخابورة ومن أرضية المجمع الرياضي بصحار من الفوز بثنائية نظيفة احرز اهداف الخابورة محمد ديالو في الشوط الأول وعزز زميله اشهار عبيد النتيجة في بداية الشوط الثاني. وفي لقاء أهلي سداب وصلالة والذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر شهدت إثارة وندية بين الفريقين انتهى لصالح صلالة بنتيجة 7/‏6 بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بتعادل الفريقين 2/‏2 تقدم خلالها صلالة عبر شبيب صالح في الدقيقة 37 وعدل أهلي سداب عبر عمر ندونج قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق وعاد صلالة واحرز هدف التقدم عبر ارنست في الدقيقة 55 من الشوط الثاني وعدل أهلي سداب النتيجة عبر امجد سعيد في الدقيقة 69. وكرر عبري تفوقه على الشباب خلال هذا الموسم بعد فوزه بنتيجة هدف دون مقابل احرز هدف عبري الوحيد اللاعب كليبر كاليال في الدقيقة 56 وأقيم اللقاء على المجمع الرياضي بعبري.

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