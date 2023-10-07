العريمي يعتذر عن تدريب الوحدة وثاير عدنان ضمن الخيارات

جعلان بني بوعلي ـ من جمعة الساعدي: قدم المدرب الوطني محمد بن خميس العريمي مدرب نادي الوحدة اعتذاره عن مواصلة قيادة الفريق في المباريات المقبلة من منافسات دوري عمانتل لهذا الموسم وبعد خروج الفريق من منافسات كأس جلالةً السلطان وتعرضه للهزيمة من نادي الطليعة، وقد قبلت إدارة النادي اعتذار المدرب بالتراضي، وجار البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في المباريات المقبلة للنادي، والذي قدم عروضا غير موفقة لم تلب طموحات الشارع الرياضي وجماهير النادي.

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