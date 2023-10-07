إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية تحتفي الثلاثاء بيوم الشباب العماني

بهاكثون ريادة الأعمال الرقمية نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

تحتفل إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بعد غد الثلاثاء بيوم الشباب العماني وذلك بمركز نزوى الثقافي وتستمر الاحتفالية لمدة يومين بمشاركة (100) مشارك ومشاركة تأتي فكرة هذه الفعالية من خلال تنظيم فعالية هاكثون لتجميع الأفكار في مجال ريادة الأعمال الرقمية بمحافظة الداخلية من خلال تنفيذ مجموعة من الورش التخصصية لعدد من المختصين في تقنيات الجيل الخامس بالإضافة إلى المهتمين بريادة الأعمال الرقمية. في نهاية البرنامج ستكون هناك مجموعات للعصف الذهني تهدف إلى تكوين لبنات مشاريع تكنولوجية مقترحة. وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي التكنلوجي باعتباره أحد مرتكزات رؤية عمان 2040 وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على تبني الشراكة والابتكار لتحسن جودة الحياه وايصال رسالة الوزارة إلى مختلف فئات المجتمع وتستهدف الفعالية المهتمين بالجوانب التكنولوجية بالمحافظة ورواد الأعمال وطلاب وطالبات المرحلة الجامعية وطلاب الصف الثاني عشر من التعليم العام.

سوف تقام في اليوم الأول بمركز نزوى الثقافي (مختبرات المركز الثقافي) عدة حلقات وهي: حلقة عمل عن الذكاء الاصطناعي يقدمها أحمد العوفي اخصائي ابتكار وأولمبياد علمي ومن ثم حلقة عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد يقدمها سيف الهنائي محلل نظم وحلقة عمل كن منتج بهاتفك يقدمها مصطفى العلوي خبير تكنولوجي وورشة عمل عن ريادة الأعمال التقنية يقدمها محمود الحضرمي ومن ثم يتم دمج المشاركين في حلقات العمل الأربعة لتشكيل فرق عمل مختلطة بجولات العصف الذهني تهدف للخروج بمشاريع تقنية مقترحة.

تستمر فعاليات اليوم الثاني على مسرح مركز نزوى الثقافي بإقامة محاضرة توعوية للتوعية بتقنيات الجيل الخامس يقدمها ال عبدالله البحراني إعلامي تقني ومن ثم عرض المشاريع المقترحة للمشاركين على لجنة التقييم وفي الختام إعلان نتائج المشاريع الفائزة والتكريم.

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