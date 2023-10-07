منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية فـي المجموعة الرابعة بجوار البرازيل والبرتغال والمكسيك

فـي النسخة الثانية عشرة لكأس العالم بالإمارات

كتب ـ خالد الجلنداني :

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 الى 25 فبراير عام 2024 منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات البرازيل والبرتغال والمكسيك، وتُعد هذه الاستضافة الثانية لدولة الإمارات بعد أن استضافت نسخة 2009 في دبي التي شهدت تتويج منتخب البرازيل باللقب على حساب سويسرا، حيث يعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة بواقع 5 مرات ويأتي في المركز الثاني المنتخب البرتغالي برصيد 3 ألقاب، ولم يحقق أي منتخب عربي اللقب وسوف يبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بملاقاة المنتخب البرازيلي يوم 16 فبراير 2024 ، ثم المواجهة الثانية امام المنتخب المكسيكي يوم 18 من نفس الشهر، ويختتم مشواره في الدور الاول بملاقاة المنتخب البرتغالي يوم 20 فبراير وفي حال تجاوزه الدور الاول سيصعد الى الدور الثاني للبطولة . ويشارك في النسخة الثانية عشرة « الامارات 2024 « 16 منتخبنا وزعت على أربع مجموعات و جاء المنتخب الإماراتي المضيف في المجموعة الأولى مع مصر والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا في حين ضمت المجموعة الثانية إسبانيا وإيران وتاهيتي والأرجنتين والثالثة جاءت فيها منتخبات السنغال وبيلاروسيا وكولومبيا واليابان.

ويشارك منتخبنا في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعد 2011 و2015 و2019 و2021، في الظهور الأول خسر مبارياته الثلاث أمام البرتغال والأرجنتين والسلفادور، وفي نسخة البرتغال 2015 خسر من سويسرا وإيطاليا وحقق فوزه الأول على كوستاريكا 7-2 وفي مشاركته الثالثة التي أقيمت في باراجواي 2019، حيث خسر أمام البرازيل والبرتغال وفاز على نيجيريا، وفي البطولة الماضية التي أقيمت في روسيا فاز منتخبنا الوطني على السنغال وخسر أمام البرتغال والأوروجواي. ولقد كانت اخر مشاركة لمنتخبنا في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة التي أقيمت في الفترة من 4-14 أغسطس الماضي في بيلاروسيا احتل منتخبنا فيها المركز الرابع، حيث توج منتخب بيلاروسيا باللقب وإيران ثانيا وروسيا في المركز الثالث وضمت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلا من أمجد الحمداني ويونس العويسي وخالد العريمي ومنذر العريمي ويحيى المريكي وعبدالله الصوطي وسامي البلوشي ونوح الزدجالي ومشعل العريمي واليقظان الهنداسي وأحمد العويسي ونوح البطاشي.