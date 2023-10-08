نيويورك ـ د.ب.أ: أعلن نادي دي سي يونايتد امس رحيل مدربه الإنجليزي واين روني بعد تلاشي آمال الفريق في بلوغ الدور الفاصل للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.وكان فوز دي سي يونايتد على نيويورك سيتي بمثابة الظهور الأخير لروني على مقعد المدير الفني للفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي. وقال جاسون ليفين الرئيس التنفيذي لدي سي يونايتد للموقع الرسمي للنادي «لقد تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا إنهاء التعاقد في الوقت الراهن».

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