فريق الصقر بإزكي يدشن قميصه الجديد

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

دشن فريق الصقر الرياضي والثقافي بولاية إزكي الزّي الجديد للفريق وذلك بحضور سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وطاقم مجلس إدارة الفريق وممثلي شركة وتد للمقاولات والإنشاءات الداعمة للفريق بمشاركته في بطولة كأس إزكي بنسختها الثالثة، وتأتي هذه الشراكة دعما من المؤسسات للفرق الأهلية لما تقوم به من أدوار مجتمعية متنوعة في شتى المجالات، كما تسهم في استقطاب الموهوبين وصقل مهاراتهم وتوفير البيئة الجاذبة لممارسة الرياضة، ويعد فريق الصقر من أنشط الفرق بمحافظة الداخلية، حيث أشرف على تنظيم عدد من المسابقات الكروية والثقافية.

كما حقق الفريق خلال مسيرته إنجازات متعددة وكان آخرها الظفر بلقب كروية فرق إزكي للدرجة الأولى، ويتميز القميص الجديد بمواكبة التصميم العصري في المجال الرياضي بما يتناسب مع رؤية إدارة الفريق بالمحافظة على اللون الذي عرف به الفريق منذ تأسيسه.

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