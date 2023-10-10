25 أكتوبر آخر موعد للأندية لتسجيل لاعبيها فـي دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم 25 من الشهر الجاري آخر موعد للأندية الدرجة الثانية لتسجيل لاعبيها العمانيين والاجانب للانطلاق منافسات الدوري للموسم الرياضي 2023/‏2024 يوم 15 ديسمبر القادم بمشاركة أندية كل من الشباب ومجيس وصحم والسويق والاتحاد ومرباص وصور وبدية ويأتي تحديد الموعد من اجل اتمام عملية تسجيل اللاعبين حتى تتمكن اللجنة من اصدار شروط وقواعد الدوري مؤكدة بانه في حالة انسحاب الاندية بعد صدور الجدول سيتم تطبيق شروط المشاركة عليها والمتعلقة بالانسحاب .الجدير بالذكر بان مسابقات الموسم تشمل على 7 مسابقات وهي دوري الناشئين ودوري الشباب ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ودوري الشواطئ والدوري النسائي ومسابقة درع الوزارة.

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