السلام يبدأ استعداداته للموسم الجديد للكرة الطائرة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

يبدأ الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي السلام فترة إعداده للموسم الجديد 2023/‏2024م ويعود نادي السلام للمشاركة بدوري الدرجة الأولى بعد غياب موسم واحد بعد قرار التجميد الذي اتخذه مجلس الإدارة بعد وجود مغالاة في عقود اللاعبين وصعد الفريق من الموسم الماضي بعد حصوله على مركز الوصيف في دوري الثانية في خسارته من قريات في النهائي، وقد أعلن النادي عن تعيين الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الشيزاوي وابرمت إدارة النادي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين وهم :احمد حسن الشيزاوي ومحمد عبدالله الشبلي وخالد ناصر المقبالي وهشام الناصري وإبراهيم الهاشمي وجابر العيسائي ورائد الهاشمي وامجد السعدي وصالح المطوع وضم 5 لاعبين من فريق الناشئين وصرح محمد بن علي المقبالي المتحدث الإعلامي بسم النادي بأن النادي قد وضع إستراتيجية واضحة للفريق وفق خطة مالية محددة أساسها الديمومة والإستمرارية والاستفادة من التجارب السابقة وطموحنا في المنافسة على الدوري ودرع الوزارة.

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