لقمان الفارسي وبدر الجساسي يتأهلان إلى الدور الرئيسي لفئة زوجي الرجال

فـي بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة

تأهل لاعبا سلطنة عمان لكرة الطاولة لقمان الفارسي وبدر الجساسي الى الدور الرئيسي من منافسات فئة زوجي الرجال، وذلك بعد تفوقهما على زميليهما أحمد الريامي ومحمد المطوع بنتيجة 3-1 صباح أمس ضمن اطار منافسات الادوار التمهيدية لزوجي الرجال لبطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023م وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتتواصل الاثارة والحماس بمنافسات البطولة الدولية التي تشهد مشاركة قرابة ١٥٠ لاعبا يمثلون ٣٤ دولة من مختلف قارات العالم، حيث اختتمت مساء أمس منافسات الأدوار التمهيدية.

وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور الرئيسي للزوجي المختلط، حيث ستبدأ منافسات دور الـ16، كما ستقام منافسات دور الـ32 من فئتي فردي السيدات وفردي الرجال، كما ستقام منافسات درو الـ16 للزوجي المختلط، حيث سيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جوائز مالية وقدرها 75 ألف دولار أميركي موزعة للحاصلين على كافة المراكز المتقدمة.

وفي اطار منافسات زوجي الرجال، سيدشن لاعبا سلطنة عمان مهند البلوشي وأسعد الرئيسي مشوارهما أيضا في الدور الرئيسي لزوجي الرجال بمواجهة نظيرهما ماجروس بينس وايسيك ناندور من هنجاريا اليوم الأربعاء، بينما سيحدد القرعة – في وقت لاحق- مواجهة لقمان الفارسي وبدر الجساسي، وسيلتقي الاخوان نافيد شمس وحميد شمس من إيران بنظيرهما تشان بالدوين ويو كوان تو من هونج كونج في حين ستكون مواجهة الكوريين ليم جون هون وان جايهون ضد لاعبي السويد انتون كالبيرج وكريستيان كارلسون.

وبالعودة إلى أبرز النتائج المسجلة في الدور التمهيدي من فردي الرجال، فقد تمكن اللاعب الهنجاري ناندور ايسكي من التغلب على نظيره اللاعب الإيراني حميد شمس شهربابكي بنتيجة 3-0 ليتأهل الى المرحلة الثانية من الدور التمهيدي ويلاقي زميله اللاعب الايراني نوشاد عالميان على أن يلاقي الفائز في هذه المواجهة نظيره الفائز من مواجهة اللاعبين الالماني سيدريك مينسر واللاعب هو كوان كيت من هونج كونج، حيث يتكون الدور التمهيدي من ثلاث جولات، والفائز في كافة المباريات الثلاث سيحجز مقعده مع كبار المصنفين في الدور الرئيسي والنهائي للمسابقة.

وفي منافسات الجولة الثانية والنهائية من الدور التمهيدي لفردي السيدات، فقد تمكنت اللاعبة الايطالية جيورجيا بيكالوني من تحقيق انتصار هام على اللاعبة السلوفاكية بابورا بالازوفا بنتيجة 3-1 بعد مباراة مثيرة في كافة أشواطها.

وفي باقي اللقاءات الأخرى من منافسات ذات الفئة، فازت اللاعبة التركية سيبيل التنكايا على حساب اللاعبة الهندية اياكا مخرجي بنتيجة 3-0. وفي مواجهة أخرى تمكنت اللاعبة الهندية ياشاسويني جوهرفيدي من اقصاء اللاعبة الفرنسية كاميل لوتز بنتيجة 3-2 في واحدة من أبرز لقاءات الدولة الثانية، حيث سجلت المواجهة منافسة شرسة بين الطرفين، حيث حاول كل طرفي اللقاء من انهاء المواجهة لصالحها، لتتمكن اللاعبة الهندية من خطف الفوز والانتقال إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

فردي الرجال

أقيمت منافسات الدور الثالث والأخير من الدور التمهيدي مساء أمس، وكان اللاعب الياباني سورا ماتسوشيما قد انتقل للدور الثالث بعد تفوقه على اللاعب السلوفاكي ديني كوزول بنتيجة 3-0 ليلاقي نظيره هوانج يان تشينج من الصين تايبيه، وخسر لاعب سلطنة عمان مهند البلوشي أمام نظيره اللاعب هوانج يان تشينج من الصين تايبيه وتأهل اللاعب الفرنسي بيكارد للدور الثالث بعد فوزه على اللاعب الجزائري مهدي بيلولاسا بنتيجة 3-0، ليلاقي نظيره السلوفاكي يانج وانج الذي فاز على الفرنسي الاخر جو سيفريد، وتأهل اللاعب الايراني امير هودائي للدور الثالث على حساب اللاعب بانج ويو اين كوين من هونج كونج بنتيجة 3-0 ليلاقي ليومبير بيستج من سلوفاكيا الذي فاز على الهندي مانوش شاه بنتيجة 3-1.