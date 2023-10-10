فـي ختام مباريات الأسبوع السابع لدورينا

– اليوم.. السيب «المتصدر» يخشى مفاجأة صور «المتوازن»

– النهضة «المنتشي» فـي اختبار صعب أمام نادي عمان «المنطلق»

-الرستاق «المتحفز» يسعى لزيادة جراح النصر «المتأرجح»

متابعة ـ صالح البارحي:

تختتم بدءا من الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم مباريات الأسبوع السابع لدوري عمانتل، وذلك عبر ثلاث مواجهات مثيرة تحتضنها ملاعب السلطنة وبالتحديد في محافظات جنوب الباطنة والبريمي ومسقط، حيث يلتقي الرستاق مع النصر على ساحة مجمع الرستاق في الخامسة وخمس دقائق، فيما يحتضن مجمع البريمي مباراة النهضة مع نظيره نادي عمان في الخامسة وعشر دقائق، ويحتضن ستاد السيب مواجهة السيب وصور في السابعة وأربعين دقيقة، على أن تعاود الفرق الأثنى عشر ظهورها مجددا مساء الاحد والاثنين القادمين عبر مباريات الجولة الثامنة من دورينا الذي كشفت جولاته الست الماضية عن التوقعات التي سبقته وأهمها منافسة شرسة بين السيب والنهضة كما هو متوقع ، وتذبذب في مستوى بقية الفرق دون ثبات.

مهمة محددة

يدخل السيب متصدر دورينا برصيد (16) نقطة وعلى ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة مباراة هامة للغاية لا تقبل القسمة على اثنين، فمطلبه الرئيسي ومهمته المحددة الفوز فقط دون سواه، حيث يدخل المباراة وهو متصدرا لدورينا ويأمل في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث كاملة دون نقصان حتى يبقى في الصدارة دون تهديد مهما كانت نتيجة النهضة أمام منافسه نادي عمان بالبريمي، حيث أن السيب لديه من الإمكانيات والقدرات الفنية ما يكفيه لتخطي عقبة أي فريق دون عناء إذا ما أظهر لاعبوه براعتهم وإمكانياتهم بداخل أرضية الميدان ، فالفريق لديه كل مقومات النجاح خاصة وأنه سيلعب أمام جماهيره الحاشدة بطبيعة الحال ، فالنقطة (19) ستبقيه متصدرا للجولة القادمة على أقل تقدير، ومن يدري فلربما تكون مباريات اليوم بمثابة إبتعاد السيب أكثر عن ذي قبل عن النهضة إذا ما خانته الظروف أمام نادي عمان .

في المقابل، يدخل صور المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (9) نقاط ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام النهضة في مباراة مؤجلة لمشاركة النهضة في كأس الاتحاد الآسيوي، الفريق يدرك تماما بأن ما مر عليه من ظروف قد تجاوزها بثبات، فهو الآن يسير بخطى ثابته ويقدم مباريات رائعة بالدوري، ناهيك عن تأهله لدور الـ 16 بالكأس الغالية على حساب مسقط، ويدرك عبدالحليم الوريمي مدرب الفريق بأن قدراته لا تضاهي قدرات منافسه اليوم، لكنه يمتلك مجموعة من الاسماء المجيدة في كل الخطوط وبإمكانها أن تقف بثبات أمام تطلعات فييرا ولاعبيه، ولا ضير في أن يعود صور إلى العفية بنقطة التعادل فهي بالنسبة له مكسب كبير بسبب الفوارق الكبيرة بين الطرفين .

اختبار صعب

يواجه النهضة صاحب الوصافة برصيد (14) نقطة اختبارا صعبا للغاية، وذلك عندما يواجه نادي عمان صاحب المركز الثالث برصيد (12) نقطة، حيث تعني هذه المباراة بالنسبة للنهضة بطولة بحد ذاتها نظرا لأهميتها بالنسبة لمسيرته بالدوري، ناهيك عن أن اي تعثر للفريق الأخضر سيدخله في حسابات قد لا تخدمه أمام السيب في المستقبل، فالفوز وحده من سيبقيه منافسا أصيلا للسيب حتى وإن فاز السيب في لقاء اليوم، ففارق النقاط سيبقى كما هو وحينها لكل حادثة حديث في ظل الاداء والإمكانيات التي يمتلكها النهضة، ويدرك العزاني بأن الفوز على صور في المباراة المؤجلة بمجمع صور لم يكن سهلا إطلاقا، وتعرض خلالها النهضة إلى اختبار قوي كذلك كاد يفقده توازنه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على جبل المكبر الفلسطيني بكأس الاتحاد الآسيوي بمسقط .

نادي عمان منافس النهضة اليوم يعلم تماما بأنه أصبح أحد الفرق المرشحة للدخول في المنافسة على المراكز المتقدمة ، فالفريق دخل أجواء الدوري بشكل جيد في الفترة الأخيرة بل أصبح رقما صعبا للغاية، وها هو يحصد (12) نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن النهضة ، وبذلك يدرك المعشري ورفاقه بأنهم أمام كتيبة نجوم في لقاء اليوم لكنهم يأملون في الحصول على نتيجة إيجابية تخدمهم في مسيرتهم المستقبلية بالدوري، ولا ضير في ان يحصلوا على النقاط الثلاث والتي ستمنحهم افضلية الوصافة على حساب النهضة منافسه اليوم، أما التعادل فسيبقي الوضع على ما هو عليه وقد يفتح مجالا لصحار في الجولات القادمة بأن يزيحه عن المركز الثالث في أي وقت .

عموما.. مباراة بست نقاط.. فالفائز منها سيبتعد كثيرا عن الآخر.. فمن يكسبها؟.

لقاء متكافئ

الرستاق والنصر بمجمع الرستاق ، أقل ما يقال عنه بأنه لقاء متكافئ ، وهو لقاء بين ميهاي مع فريقه السابق (الرستاق)، عنابي الجبل ليس كما كان في هذا الموسم حتى الآن ولم يجمع سوى (6) نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات ويتواجد في المركز الثامن حتى الآن ، وظهر دفاعه أقل نجاعة من هجومه وهذه معضلة بطبيعة الحال، وبات على العنابي أن يثبت لجماهيره بأنه مر بمرحلة عدم توازن فقط ليس إلا، وبأنه سيعود لسابق عهده بقيادة مجيد النزواني المدرب الجديد الذي سيقود الفريق اليوم عوضا عن لطفي العياري، فيما النصر لم يعد كما كان إطلاقا وأظهر براءة في التعامل مع المباريات ويحتل حاليا المركز التاسع برصيد (5) نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع، وعليه أن يستفيد من لقاء اليوم إذا ما اراد الخروج من عباءة تدني المستوى والنتائج، خاصة وأن المباراة تمثل بالنسبة له تحديا كبيرا ولمدربه كذلك، وأعتبرها بست نقاط نظرا لفارق النقطة بين الطرفين .

السحب الثالث

ستشهد مباراة السيب وصور التي تقام على ساحة إستاد السيب في الثامنة إلا ثلث مساء اليوم السحب الثالث على سيارة ألسفين من شانجان أوتو، والتي تأتي ضمن مبادرة الإتحاد العماني لكرة القدم في تحفيز وجذب الجماهير لمتابعة مباريات دورينا وشحذ همم اللاعبين بأرضية الميدان لإخراج أفضل ما لديهم في كل مباراة، حيث سبق وأن شهدت مباراة صحار وظفار بمجمع صحار السحب الأول، فيما كان السحب الثاني في مباراة النهضة وصحار بمجمع البريمي .