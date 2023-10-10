تواصل ماراثون العمانية للنطاق العريض فـي ولاية بركاء

تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنطلق يوم الجمعة القادم منافسات سباق ماراثون العمانية للنطاق العريض للمحافظات في نسختها الأولى، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالشراكة مع الاتحاد العماني لألعاب القوى وشركة سابكو للرياضة وبرعاية رسمية من الشركة العمانية للنطاق العريض وشراكة استراتيجية و فنية مع مؤسسة أسباير زون القطرية، حيث ستقام هذه الفعالية في محافظة جنوب الباطنة في ولاية بركاء وتم تحديد منتجع النهضة مسارا للماراثون والفعاليات المصاحبة له وتعتبر هذه المحطة الخامسة ضمن سلسلة من المحطات التي تشمل مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث ستبدأ الانطلاقة لسباق الماراثون من قرية السباق في تمام الساعة الثانية وسيقام السباق لثلاثة مستويات عمرية سباق الأطفال للفئة العمرية من 7-12 سنه وتم تخصيص مسافة 2 كيلو متر للمتسابقين، والسباق الثاني 6 كيلومترات للفئة العمرية من 13 فما فوق، والسباق الثالث خصص 10 كيلومترات للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وخصصت جوائز مالية للمشاركين في سباق 10 كيلومترات، والفائزون في السباقات الأخرى سيحصلون على ميداليات للمراكز الخمسة.

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