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أحمد جودة - القاهرة - حصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب.

وسجل المهاجم الدولي الفلسطيني ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة.

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

وتسلم وسام أبو علي جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.