نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024

نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024فاز العدّاء الأمريكي نواه لايلز بسباق 100م في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ عام 2004 ويعيد سيطرة منتخب بلاده (الولايات المتحدة) عندما فاز بذهبية باريس بفارق 5 بالألف من الثانية فقط عن الجامايكي كيشاين تومسون، على ملعب فرنسا في سان دوني.

وأضاف لايلز اللقب الأولمبي إلى العالمي الذي توج به صيف 2023 في بودابست بعدما قطع المسافة بزمن 9.79 ثوان وبالتحديد 9.784 ث متفوّقاً بالصورة النهائية (فوتو فينيش) على تومسون صاحب الفضية (9.79 ث وبالتحديد 9.789 ث)، والأمريكي الآخر فريد كيرلي، بطل العالم في يوجين عام 2022، صاحب البرونزية (9.81 ث).

وفشل الأمريكيون في التتويج باللقب الأولمبي في سباق 100م في عهد الأسطورة الجامايكي أوسين بولت (2008 في بكين، 2012 في لندن، 2016 في ريو دي جانيرو)، وتعود المرة الأخيرة التي ظفر عداؤو الولايات المتحدة بالمعدن الأصفر في العرس الأولمبي إلى عام 2004 في أثينا عندما حققه جاستن غاتلين.

وفي مسابقة رمي المطرقة ضمن منافسات ألعاب القوى أحرز الكندي إيثان كاتزبرغ الميدالية الذهبية. وحقق كاتزبرغ، البالغ من العمر 22 عاما، لقبه الأولمبي في محاولته الأولى عندما سجل 84.12 مترًا، متفوقًا على المجري بينسي هالاس صاحب الفضية في محاولته الثالثة (79.97 م)، والأوكراني ميخايلو كوخان الذي نال البرونزية (79.39 م في محاولته الثانية).

وبرقمه الذي سجله اليوم، حقق كاتزبرغ الذي بات أول بطل أولمبي كندي في رمي المطرقة، أفضل نتيجة في المسابقة الأولمبية منذ 1988م.

أما في مسابقة السباحة لمسافة 100 متر تتابع متنوع للنساء، فقد حطّمت الولايات المتحدة رقمها القياسي العالمي لتختتم المنافسات بميدالية ذهبية متفوقة على أستراليا في جدول ميداليات السباحة في الأولمبياد.

وحصلت أستراليا، التي اختتمت المنافسات بسبع ميداليات ذهبية مقابل ثماني ميداليات للولايات المتحدة، على الميدالية الفضية وحصلت الصين على الميدالية البرونزية في قاعة لا ديفينس أرينا.

وتمكن الرباعي الأمريكي المكون من ريجان سميث وليلى كينج وجريتشن والش وتوري هاسك من لمس الحائط في زمن قدره ثلاث دقائق و49.63 ثانية ليثأر من خسارته أمام أستراليا بفارق 0.13 ثانية في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وكان الرقم القياسي السابق البالغ ثلاث دقائق و50.40 ثانية سجلته الولايات المتحدة أيضا في بطولة العالم في جوانج جو في كوريا الجنوبية في يوليو 2019.

وحققت اليابان، بطلة العالم، ذهبية الشيش لفرق الرجال مبارزة، بفوزها في النهائي على إيطاليا 45-36، وذهبت البرونزية لفرنسا التي حققت المركز الثالث. وبذهبيتها الثانية في المبارزة خلال هذه الألعاب، بعد لقب كوكي كانو في مسابقة السيف، تصدّرت اليابان ترتيب اللعبة في نهاية المنافسات بمجموع 5 ميداليات، بفارق ميدالية برونزية أمام الولايات المتحدة وبرونزيتين أمام كوريا الجنوبية وفضية وبرونزيتين أمام هونغ الرابعة.

وفي مسابقة الرماية أحرز الصيني يويهونغ لي ذهبية المسدس السريع 25 م، وذهبت الفضية للكوري ييوغجاي تشو والبرونزية للصيني سينتيي وانغ.

وفي تنس الريشة " البادمنتون " باتت سي يونغ آن أول لاعبة من كوريا تحرز ذهبية فردي النساء في الأولمبياد منذ عام 1996 بفوزها في النهائي على الصينية بينغ جياو هي.

ونالت الإندونيسية غريغوريا ماريسكا تونجونغ البرونزية دون أن تلعب مباراة تحديد المركز الثالث بعد انسحاب بطلة أولمبياد ريو 2016 الإسبانية كارولين من نصف النهائي بسبب إصابة في ركبتها اليمنى.

من جانبه احتفظ الصيني جينغيوان زو في سن الـ 26 عاماً بلقبه الأولمبي بفوزه بذهبية العارضتين المتوازيتين في الجمباز، نظرًا لأدائه القوي، حيث سجل زو 16200 نقطة، متفوقاً على الأوكراني إيليا كوفتون (15500 نقطة) والياباني شينوسكي أوكا (15300 نقطة).

وأحرزت الإيطالية أليتشا دماتو الميدالية الذهبية في جهاز عارضة التوازن في الجمباز، وتفوقت دماتو، التي احتلت المركز السابع فقط في التصفيات، بأداء رائع وبدون أخطاء كبيرة لتحصل على 14.366 نقطة وهو ما كان كافيا للفوز بالميدالية الذهبية.

وتأهلت الصينية تشو يا تشين، وصيفة الأمريكية سيمون بايلز في جهاز عارضة التوازن في بطولة العالم العام الماضي، في المركز الأول بالتصفيات بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بفارق ضئيل للغاية قبل ثمانية أيام.

وقدمت تشو أداء متماسكا لكنها اضطرت للانحناء والإمساك بالعارضة بكلتا يديها لمنع نفسها من السقوط، ورغم هذا الخطأ فقد حصلت على الميدالية الفضية برصيد 14.100 نقطة.

وحصلت مواطنة دماتو "مانيلا اسبوزيتو" على المركز الثالث والميدالية البرونزية بفارق 0.1 نقطة عن منافستها الصينية.

وفي مسابقة الجمباز فاز الياباني شينوسكي أوكا بذهبيته الثالثة، بفوزه في العارضة الثابتة في بيرسي أرينا، بعدما توّج في المسابقة الكاملة للفرق والفردي.

وسجل أوكا (20 عاماً) الذي أحرز في وقت سابق برونزية العارضتين المتوازيتين، 14.533 نقطة متساوياً مع الكولومبي أنخل باراخاس، إلا انه نال الذهبية بسبب العلامة الأفضل لقوة تنفيذ الحركات.

وتقاسم الصيني بوهينغ تشانغ والتايلاندي شيا-هونغ تاغ الميدالية البرونزية.