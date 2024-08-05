إسبانيا تهزم المغرب وتبلغ نهائي الأولمبياد
تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بفوزه على نظيره المغربي 2-1، في الدور نصف النهائي يوم الاثنين.
وبادر المنتخب المغربي لافتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 66.
وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، خطف خوانيلو سانشيز الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبلغ المنتخب الإسباني نهائي الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي وسيلعب مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي مصر وفرنسا.
أما منتخب المغرب، فسينافس على الميدالية البرونزية، إذ سيواجه الخاسر من لقاء مصر وفرنسا.
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