فرنسا تهزم مصر وتتأهل لمواجهة إسبانيا
بلغ منتخب فرنسا نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بفوزه على نظيره المصري 3-1، بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، الإثنين، في نصف النهائي.
وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62)، وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان فيليب ماتيتا (83 و99)، وميكايل أوليسيه (108).
وضربت فرنسا موعداً، الجمعة، على ملعب "بارك دي برانس" مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا، بينما سيتواجه المنتخب المصري مع نظيره المغربي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس 8 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تهزم مصر وتتأهل لمواجهة إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.