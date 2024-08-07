نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة الحسم.. موعد مباراة الأهلي وسموحة بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سموحة بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي للفوز في هذه المباراة حصد ثلاثة نقاط ليحافظ على صدارة الدوري.

ترتيب الأهلى وسموحة في الدوري

يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24.

في المقابل يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع بطولات الدوري الممتاز.