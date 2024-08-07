نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الخميس مباراة الأهلي وسموحة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لموسمه الجاري 2023-2024
يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة جمعها من 30 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز (الوصيف) برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة
1- الأهلي: 78 نقطة.
2- بيراميدز: 73 نقطة.
3- المصري: 52 نقطة.
4- الزمالك: 52 نقطة.
5- مودرن سبورت: 50 نقطة.
6- سموحة: 48 نقطة.
7- زد: 47 نقطة.
8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة.
9- إنبي: 43 نقطة.
10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.
11- طلائع الجيش: 39 نقطة.
12- البنك الأهلي: 34 نقطة.
13- الجونة: 33 نقطة.
14- الإسماعيلي: 32 نقطة.
15- فاركو: 31 نقطة.
16- بلدية المحلة: 27 نقطة.
17- المقاولون العرب: 25 نقطة.
18- الداخلية: 19 نقطة.