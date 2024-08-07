نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام علي ينفرد بالصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات الحسم بين الأهلي وسموحة من منافسات الدوري الممتاز.

استحوذ المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا بعد تمكنه من إحراز 3 أهداف في مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام المقاولون العرب ليصعب الفارق على منافسه فيستون مايلي لاعب بيراميدز وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة مباراة الأهلي وسموحة الحاسمة

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وسموحة الحاسمة، على النحو التالي:

1 - وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا.

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا.

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

7- حسام حسن - سموحة - 11 هدفا.

8- مصطفى زيكو - زد - 11 هدفا.

9- محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

10- زيزو - الزمالك - 9 أهداف.