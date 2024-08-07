نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عبد المنعم.. منبوذ كولر يغيب عن موقعة الأهلي وسموحة لحسم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام سموحة في الدوري الممتاز.

كهربا يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة

ولم يشارك كهربا في مران الأهلي الأخير الذي أقيم اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة قبل توجه الفريق الأحمر إلى الإسكندرية لملاقاة سموحة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في آخر 19 مباراة متتالية له في الدوري الممتاز حيث أصبح على بعد نقطة وحيدة من التتويج باللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الخميس على استاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.