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أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة لقب الدوري المصري بهدف دون رد في شباك نظيره سموحة، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بهدف +90.. الأهلي يوقع على فوزه بلقب الدوري المصري على حساب سموحة

انطلقت صافرة حكم المباراة في الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق الأهلي على نظيره سموحة ولكن لم يحدث تغيير في أول الدقائق، وتعرض في الدقيقة ال11 كريم فؤاد لاعب الأهلي للاصابة بعد تدخل لاعب سموحة معه في كرة مشتركة، أدت إلى خروجه خارج الملعب وتبديله بزميله محمد هاني.

وسيطرت الدموع على كريم فؤاد، بعدما لاحقته الإصابة أثناء المباراة، واضطر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تبديله ودخول محمد هاني بدلا منه، وسيطرت علية الدموع أثناء تبديله لما أصاب الجماهير من فزع عليه خوفا من تضخم الاصابة.

وتوالت البطاقات الصفراء على لاعبي سموحة أثناء الشوط الأول من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات من لاعبي سموحه من إحراز الهدف الأول ولكن الحظ لم يحالفهم.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد سموحة

دخل الفريقين المباراة بحماس شديد من أجل إحراز هدف الفوز في أي دقيقة، ولكن دون جدوى لم يسجل أي لاعب أي هدف في شباك المنافس.

ومع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني ينجح محمد مجدي أفشة في إحراز هدف الاهلي في شباك سموحة.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بين الأهلي وسموحة بفوز المارد الأحمر على منافسه بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد وقع على تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.