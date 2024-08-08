نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وسموحة.. أفشة أفضل لاعب في ليلة التتويج بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف دون رد.

أفشة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة

وسجل أفشة هدف الأهلي القاتل في الدقيقة ٩٥ بعد تمريرة رائعة من زميله عمر كمال عبد الواحد.

وتسلم أفشة جائزة أفضل لاعب في المباراة من مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا والـ٤٤ في تاريخه.