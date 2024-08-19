انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر والاخدود في بطولة دوري روشن السعودي 2024 والتشكيل المتوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اكتساح الوحدة بسداسية نظيفة في الجولة الماضية، يدخل النصر بمعنويات مرتفعة في مواجهة جديدة مع نادي الأخدود في مباراة الإياب لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي مساء الخميس 9 مايو 2024، حيث يسعى جاهدًا للتقدم في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من المركز الأول بينما يأمل نادي الأخدود في الهروب من مثلث الهبوط، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أه التفاصيل عن موعد المباراة والقنوات الناقلة.

الاخدود ضد النصر في الدوري السعودي

في ليلة يوم الخميس التاسع من مايو الجاري، سيحلّ نادي النصر ضيفًا على الأخدود في معركة ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لمواجهة مصيرية في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، حيث بعد تألقه واحتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، يدخل النصر المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على الصدارة مع الهلال، الذي يتصدر الجدول بفارق 12 نقطة.

من جهة أخرى، يسعى الأخدود لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، وهو يشعر بضغط التنافس في المراكز السفلى من الترتيب، خاصة وأنه يتساوى في النقاط مع فريق أبها المهدد بالهبوط.

موعد مباراة النصر والاخدود في دوري روشن السعودي 2024

سيشهد ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في الرياض لقاءً مثيرًا بين نادي النصر وفريق الأخدود، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023/2024، ومن المقرر أن يقام اللقاء مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو/أيار 2024، على أن يكون حكم المباراة جاهزًا لبدء اللعب في الأوقات التالية:

عند دقات الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الرياض، الدوحة، بغداد، الكويت، بيروت، القدس، دمشق، وعمان.

وحلول الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أنقرة، مسقط، وأبوظبي.

والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، الخرطوم، طرابلس، وروما.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس، موريتانيا، المغرب، والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاخدود

تتمتع شبكة قنوات SSC السعودية بحقوق بث حصرية لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفي المواجهة بين النصر والأخدود، ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر قناة SSC Extra 1 HD، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعجبين بكرة القدم متابعة اللقاء على تطبيق QQ Sports Live.

ومن أجل الاستمتاع بالبث المباشر عبر الإنترنت، يمكن للمشجعين الوصول إلى التطبيق “شاهد”.

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معلق مباراة النصر والأخدود

من المقرر أن يضيء سطح الملعب بأصوات التعليق الرياضي المميزة، حيث سيكون علي سعيد الكعبي ورؤوف خليف في طليعة الذين سيقودون سفينة التعليق الصوتي لمباراة النصر والأخدود، حيث تم الإعلان عن هذا الخبر بواسطة شبكة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق البث الحصري والمباشر لمباريات الدوري السعودي، والتي تعد مصدرًا موثوقًا للمتابعة الممتعة لأبرز الأحداث الرياضية في المملكة.

التشكيل المتوقع لنادي النصر امام الاخدود

في مواجهة إياب الجولة 31 من الدوري السعودي، من المرجح أن يتألف تشكيل فريق النصر أمام الاخدود كما يلي: