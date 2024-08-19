انت الأن تتابع خبر "اللقاء المرتقب".. موعد مباراة النصر والهلال نهائي كأس الملك 2024 والتشكيل المتوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر موعد مباراة النصر والهلال إحدى اللقاءات الكروية المرتقبة على الساحة الرياضية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، حيث تعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أهم وأبرز البطولات الرياضية التي تشارك فيها العديد من الفرق البارزة والتي تحظى باهتمام بالغ من عشاق كرة القدم في العالم العربي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة النصر والهلال نهائي كأس الملك 2024

يترقب عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في الوطن العربي وبالأخص السعودية بفارغ الصبر لحظة انطلاق المباراة النهائية لكأس الملك السعودي للموسم 2024، وذلك للاستمتاع بإحدى أعظم مباريات الموسم التي سوف تجمع بين العملاقين الهلال والنصر، في معركة كروية حامية الوطيس لتحديد البطل بينهما. يقدم موقع CasinoElArabs تجربة مميزة لعشاق الرياضة، حيث يمكنهم بكل سهولة وأمان المراهنة على فرقهم المفضلة والاستمتاع بأجواء المنافسة الحماسية.

ستُقام المباراة في الواحد والثلاثين من مايو/ أيار 2024، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة معقل فريق الهلال، ونقدم لكم تفاصيل اللقاء من خلال الجدول التالي:

البطولة نهائي كأس الملك السعودي 2024 المباراة النصر والهلال الموعد الجمعة 31 من مايو 2024 التوقيت لم يتم الكشف عن موعد انطلاق المباراة حتى الآن الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة قناة SSC SPORT HD 1

كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

تحظى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمكانة خاصة في قلوب عشاق الكرة السعودية، وتعد الثانية من حيث الشعبية بعد الدوري السعودي “روشن” حيث تأسست هذه البطولة العريقة في عام 1957، لكنها توقفت في عام 1990 مع تغيير اسم الدوري الممتاز، ثم عادت للظهور مجددًا في عام 2008.

يقوم بالمشاركة في بطولة كأس الملك أربعة عشر ناديًا من الدوري الممتاز وستة عشر ناديًا من الدرجة الأولى، فيما يتنافس 123 ناديًا سعوديًا من الدرجات المختلفة على مقاعد البطولة، مما يجعلها واحدة من أكثر البطولات تنوعًا وتنافسية في المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

يتطلع الكثيرون لمعرفة القنوات التي سوف تبث مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك، حيث تعد شبكة SSC الخيار الرئيسي لمحبي كرة القدم، إذ أنها تمتلك حقوق البث لأهم البطولات في القارة الأسيوية، حيث تأتي قناة SSC Sports 1 في مقدمة القنوات التي سوف تقوم بنقل نهائي كأس الملك بين فريقي النصر والهلال.

بالنسبة لمن يفضلون متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكنهم الاعتماد على تطبيق “شاهد” لمشاهدة المباراة بشكل مباشر.

أما المشاهدون الذين يتواجدون خارج منطقة الشرق الأوسط ويرغبون في الاستمتاع بالمباراة، فيمكنهم استخدام خدمة Nord VPN للوصول إلى البث المباشر للمباراة.

التشكيل المتوقع للنصر في المباراة

من المتوقع أن تكون تشكيلة فريق النصر في مواجهة نادي الهلال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: راغد النجار.

أما خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيليس.

بينما خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

وخط الهجوم: تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

سوف تكون تشكيلة فريق الهلال المتوقعة في مباراته ضد النصر كالتالي: