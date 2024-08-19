تعرف على : موعد انطلاق حفل الكرة الذهبية 2024 وقائمة أسماء المرشحين

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رياض - احمد صلاح - موعد انطلاق حفل الكرة الذهبية 2024 وقائمة أسماء المرشحين، يشهد سباق الكرة الذهبية لعام 2024 تنافسًا شديدًا مع انتهاء البطولات القارية الكبرى، حيث برز العديد من النجوم بأداء مميز على أرض الملعب، تُعتبر جائزة الكرة الذهبية واحدة من أرقى الجوائز في كرة القدم، وينتظرها اللاعبون والجماهير بفارغ الصبر للتعرف على قائمة المرشحين النهائية لهذا العام، خاصة بعد انتهاء بطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية 2024، اللتين أحدثتا تغييرات كبيرة في قائمة المتنافسين على الجائزة، مما زاد من مستوى التشويق والإثارة. خصوصًا بعد فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، والذي رفع من توقعات الجماهير لهذا العام، كما أن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الماضي كانت مليئة بالأسماء اللامعة، مما جعل موعد الإعلان عن الفائز حدثًا محوريًا لعشاق كرة القدم حول العالم.

تترقب جماهير كرة القدم بحماس موعد انطلاق حفل الكرة الذهبية لعام 2024 في هذا السياق، أعلنت مجلة فوتبول الفرنسية عن التواريخ الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث البارز، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية يوم الاثنين، 28 يوليو 2024، بينما ستصدر القائمة النهائية للمرشحين بشكل رسمي يوم الأحد، 4 سبتمبر 2024. بعد ذلك، سيقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز.

قائمة أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024

من المزمع أن يشهد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس انطلاقه في 28 أكتوبر، حيث سيتم الكشف عن الأسماء المرشحة النهائية للجائزة في 4 سبتمبر 2024 يأتي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في مقدمة قائمة المرشحين المتوقع أن يحصد الجائزة، يليه زميله في الفريق فينيسيوس جونيور، الذي يحتل المركز الثاني رغم خروج منتخب بلاده البرازيل من ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وقد تم ترتيب المرشحين للحصول على الكرة الذهبية كما يلي:

جود بيلينجهام: نجم شاب يتقن الدور المحوري في فريقه ويعتبر من أبرز المواهب الجديدة.

نجم شاب يتقن الدور المحوري في فريقه ويعتبر من أبرز المواهب الجديدة. فينيسيوس جونيور: صاحب الأداء الرائع الذي استطاع أن يحظى باهتمام واسع بأدائه المتميز.

صاحب الأداء الرائع الذي استطاع أن يحظى باهتمام واسع بأدائه المتميز. لاوتارو مارتينيز: مهاجم موهوب أظهر أداءً استثنائيًا في الموسم الماضي.

مهاجم موهوب أظهر أداءً استثنائيًا في الموسم الماضي. كيليان مبابي: نجم نادي باريس سان جيرمان، ويُعتبر من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية.

نجم نادي باريس سان جيرمان، ويُعتبر من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية. رودري: لاعب وسط قوي يتحلى بمهارات دفاعية وهجومية.

لاعب وسط قوي يتحلى بمهارات دفاعية وهجومية. هاري كين: هداف بارع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هداف بارع في الدوري الإنجليزي الممتاز. فلوريان فيرتز: لاعب يتميز بمهاراته الفنية العالية.

لاعب يتميز بمهاراته الفنية العالية. توني كروس: أحد أفضل لاعبي الوسط في عالم كرة القدم.

أحد أفضل لاعبي الوسط في عالم كرة القدم. فيل فودين: نجم مانشستر سيتي الذي أظهر براعته في الموسم الأخير.

نجم مانشستر سيتي الذي أظهر براعته في الموسم الأخير. داني كارفاخال: مدافع ذو خبرة قدم أداءً دفاعيًا مميزًا على مدار الموسم.

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