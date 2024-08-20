انت الأن تتابع خبر من أجل عيون محمد صلاح.. ليفربول يرصد مبلغ ضخم لتجديد عقد الفرعون المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من محبي ومشجي المستديرة، عن مصير محمد صلاح، الذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين فى تاريخ ليفربول والذي لطالما حقق الارقام القياسية معه،

وفى هذا الصدد

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية من جانت ليفربول لتقديم عرض مغري لمحمد صلاح من أجل الحفاظ عليه داخل صفوف الفريق.

تألق صلاح فى ليفربول واستمراريته بالرغم من وصوله لسن الثلاثين، إلا أنه مازال فى جعبته الكثير فى كرة القدم، كما تشهدت المباراة الافتتاحية بالدوري الانجليزي ضد إيبسويتش تاون، تألق كبير لمحمد صلاح الذي سجل هدف وصنع آخر.

ووفقا لما قاله موقع «ليفربول إيكو» فإن ملاك ليفربول بدأت بحث امكانية تمديد عقد محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع حسب ما كشفته التقارير أن صلاح سيحصل على مبلغ يتراوح ما بين 350 ألف و400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت أخرى، تتعلق بالأهداف.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برينتفورد