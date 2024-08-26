انت الأن تتابع خبر وكيل أوسيمين يوضح موقف اللاعب من الأهلي.. ويكشف عن استمرارية المفاوضات الأوروبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية حيث أعلن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي موقفه الحاسم من العرض المقدم من النادي الأهلي، ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه اللاعب اهتمامًا من أندية أوروبية كبرى مما يجعل صفقة انتقاله موضوعًا ساخنًا في أروقة كرة القدم العالمية.

انتقال فيكتور أوسيمين للأهلي