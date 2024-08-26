انت الأن تتابع خبر وكيل أوسيمين يوضح موقف اللاعب من الأهلي.. ويكشف عن استمرارية المفاوضات الأوروبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية حيث أعلن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي موقفه الحاسم من العرض المقدم من النادي الأهلي، ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه اللاعب اهتمامًا من أندية أوروبية كبرى مما يجعل صفقة انتقاله موضوعًا ساخنًا في أروقة كرة القدم العالمية.
انتقال فيكتور أوسيمين للأهلي
- أفاد الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو بأن إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بعرض ضخم لضم فيكتور أوسيمين حيث بلغ قيمة العرض 70 مليون يورو، ورغم ذلك فإن المهاجم النيجيري لم يبدِ حماسه للعرض الأهلي، فقد كان يتطلع إلى عروض أوروبية أخرى وذلك في إطار اهتمام أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي بخدماته.
- كذلك قد كشف الإعلامي الشهير فابريتسيو رومانو الذي يعد خبيرًا في سوق الانتقالات أن أوسيمين قد رفض عرض الأهلي، وأوضح رومانو أن السبب وراء الرفض يعود إلى عدة عوامل، أبرزها المطالبة براتب كبير جدًا بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بـ130 مليون يورو، وأكد أن هذه الشروط تجعل من الصعب إتمام الصفقة في الوقت الحالي.
- كذلك قد أظهر وكيل أعمال فيكتور أوسيمين روبرتو كليندا مواقف حاسمة تجاه الشائعات المتعلقة بانتقال اللاعب الدولي النيجيري إلى النادي الأهلي، ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجدل مستمرًا حول الوجهة المستقبلية لأوسيمين، خصوصًا في ظل اهتمام أندية أوروبية كبيرة ووجود مفاوضات حول إمكانية انتقاله إلى تشيلسي.
- أشار “كليندا” أيضًا إلى أن أوسيمين هو لاعب في نابولي وأن عقده تم تجديده مؤخرًا بموافقة جميع الأطراف، وأكد أن أوسيمين ليس مجرد صفقة عابرة؛ بل هو لاعب بارز تم اختياره كأفضل لاعب إفريقي لهذا العام، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الكرة الذهبية ولديه الكثير ليقدمه في أوروبا، وأضاف كليندا أن أوسيمين لم يكن خيارًا يمكن التخلي عنه بسهولة لتسهيل صفقات جديدة، مشيرًا إلى ضرورة احترام القرارات المتخذة بخصوص هذا الأمر.