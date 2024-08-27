انت الأن تتابع خبر من الفائز .. نتائج سمر سلام 2024 مواجهات عرض summer slam سي ام بانك ضد ماكنتاير وعودة رومان رينز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيم فجر اليوم عرض سمر سلام 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد عرض المصارعة الحرة wwe Summer Slam وأحداً من أشهر عروض مصارعة المحترفين واتحاد wwe، وفي تلك المقالة سنتعرف على نتائج المواجهات، ومن فاز ومن خسر، خاصة المباريات التي تجمع بين سي أم بانك ودرو ماكنتاير، ومباراة لقب العالم الأوحد بين كودي رودز وسولو، وباقي المواجهات الأخرى التي كونت عرض مثير للغاية.

نتائج عرض سمر سلام 2024

شهد عرض سمر سلام Summer Slam 2024 أربع أبطال جدد لأربع ألقاب مختلفة، وجاءت نتائج العرض كالتالي:-

بمساعدة من دومينيك، ليف مورقان تهزم ريا ريبلي وتحافظ على لقبها.

الوحش برون بريكر يحقق لقب القارات بفوز على سامي زين.

بعد مباراة رائعة، LA Knight يحقق لقب الولايات المتحدة بعد فوزه على لوجان بول.

نايا جاكس تحقق لقب WWE للنساء على حساب بايلي.

درو ماكنتاير يهزم سي ام بانك بعد مباراة مثيرة.

جونتر يحقق لقب العالم بعد انقلاب فين بالور على بريست

كودي رودز يحافظ على اللقب الموحد و يهزم سولو سيكوا بعد مساعدة رومان رينز

عرض Summer Slam 2024

شهد عرض سمر سلام 2024، نهاية فترة لوجان بول مع لقب الولايات بعد أن دافع عن لقبه 3 مرات فقط في أكثر من 200 يوم، ونهاية علاقة ريا ريبلي ودومينيك ميستريو بعد خيانة الأخير للأولى لصالح ليف مورقان، كما شهد العرض خسارة سامي زين للقب القارات الذي كان قد فاز به في ريسلمانيا 40.

نتيجة مباراة سي ام بانك ودرو ماكنتاير

في مباراة حماسية ومثيرة، فاز الاسكتلندي درو ماكنتاير على الأمريكي سي أم بانك، بعد تثبيته، وشهد النزال عدد من التقلبات المثيرة، والمناوشات مع حكم المباراة، الجدير بالذكر أن بطل العالم السابق سيث رولينز، كان يقوم بدور الحكم في تلك المواجهة.

عودة رومان رينز