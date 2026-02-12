دوت الخليج -

ارتفاع قياسي في أسهم أوروبا

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعّا إلى مستوى قياسي اليوم وقادت الأسهم الفرنسية المكاسب بين المؤشرات الإقليمية. ارتفاع قياسي في أسهم أوروباسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعّا إلى مستوى قياسي اليوم وقادت الأسهم الفرنسية المكاسب بين المؤشرات الإقليمية. وقد صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0,7% إلى 625,86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1,4%. كما ارتفعت أسهم مجموعة لوجراند بنسبة 3,3%.

