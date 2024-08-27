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رياض - احمد صلاح - "الفريق الذي يسعدني".. رونالدو يفجر مفاجأة بخصوص وجهته الأخيرة وموعد اعتزاله وهل سيتجه للتدريب؟

كشف النجم البرتغالي

أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي يلعب فى صفوف النصر السعودي، عن موعد اعتزال كرة القدم والنادي الذي سيعلن اعتزاله فيه ومصيره بعد الاعتزال، حيث تعد هذه الأسئلة هي الشغل الشاغل لمحبيه وجماهيره، آملين أن تطول مسيرته لأبعد وقت لاستمرار المتعة والاستمتاع بما يقدمه قائد النصر.

تحدث كريستيانو رونالدو، عن الفريق الذي سينهي فيه مسيرته الاحترافية، حيث حسم الجدل حول هذا الأمر، قائلا خلال تصريحات للقناة البرتغالية “ناو” إنه سيكون النصر السعودي، حيث سيكون الفريق الأخير له، لكنه أكد أنه لا يعلم متى سيتخذ قرار اعتزال كرة القدم.

واكد النجم البرتغالي صاحب الـ39 عاما الذي ما زال يبحث عن لقبه مع النصر، مشيرا أنه لا يعلم تحديدا هل سينهي مسيرته قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام لكنه أكد أنه سينهيها مع النصر مشيرا أنه الفريق الذي يسعده، بسبب وضعه الجيد فيه ويشعر بشعور جيد وسعيد سواء من ناحية الدوري أو في البلد فى السعودية.

هل يتجه رونالدو إلى التدريب بعد الاعتزال؟