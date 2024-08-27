انت الأن تتابع خبر هل قدم توتنهام عرض رسمي للتعاقد مع نجم منتخب مصر؟.. مصدر رسمي يجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الانتقالات الصيفية أحداث مثيرة للجدل، وخاصة مع اقتراب من الساعات الأخيرة منه، وهو ما جعل بعض الجمهور المصري ينتظر انتقالات مميزة لنجوم منتخب مصر، وخاصة المحترفين في أوروبا، وسط أحلام وأمنيات بأن يكرر لاعب آخر ما حققه الدولي المصري محمد صلاح، المتربع على عرش البريميرليج، على مدار السنوات الأخيرة.

انتقال نجم منتخب مصر إلى توتنهام

قال مصدر مقرب من اللاعب مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي، بأن اللاعب كان ضمن دائرة اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، ولكن إصرار “نانت” على التمسك بخدمات المهاجم الدولي، قد جعل من الصعب انتقاله إلى أي فريق آخر.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن توتنهام ليس هو الفريق الوحيد الذي كان يرغب في الحصول على خدمات مصطفى محمد في الصيف الجاري، فاللاعب يملك عدة عروض من أندية إنجليزية أبرزها من شيفيلد يونايتد، وكذلك من الدوري الإسباني، ولكنه على الأرجح سيكمل مسيرته في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد.

مصطفى محمد يحلم بالبريميرليج