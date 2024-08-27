انت الأن تتابع خبر نادي النصر يتعرض لصدمة قبل مباراة الفيحاء: ما الذي حدث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تحضيرات مكثفة لمواجهة الفيحاء ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، يواجه فريق النصر تحديات جديدة قد تؤثر على أدائه في اللقاء المقبل. بينما يسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في الدوري، جاءت الأنباء بغياب ثلاثي مؤثر بسبب الإصابة، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للفريق.

نادي النصر يتعرض لصدمة قبل مباراة الفيحاء