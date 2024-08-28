انت الأن تتابع خبر الأهلي يضع تشيلسي في موقف حرج قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بعرض راتب خرافي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر 2024، تشتد المنافسة بين الأندية الكبرى لإتمام صفقاتها الأخيرة. وفي هذا السياق، يتصدر نادي الأهلي المشهد بتركيزه على حسم صفقاته المتبقية، خاصة مع سعيه لتعزيز صفوفه قبل انطلاق موسم مزدحم بالمنافسات، تشمل دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأندية الآسيوية للنخبة.

تبقى أيام قليلة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالي، الذي انطلق في 18 يوليو 2024 ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل. ومع اقتراب نهاية الفترة، تتسارع التطورات في صفوف نادي الأهلي، الذي يسعى لتسوية صفقاته المتبقية قبل انتهاء الميركاتو، خصوصًا في ظل مشاركته هذا الموسم في عدة بطولات، منها دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأندية الآسيوية للنخبة.

في هذا السياق يواصل الحديث حول انتقال مهاجم برينتفورد الإنجليزي، إيفان توني، إلى صفوف النادي الأهلي. ورغم أن الصفقة لم تحسم بعد، فإن هناك تقارير تشير إلى أن الأهلي قد يقدم راتبا أسبوعيا قدره 400 ألف جنيه إسترليني لتوني، متفوقًا بذلك على العرض المقدم من تشيلسي الإنجليزي، الذي يبرز كخيار آخر لللاعب.

وفقا للصحفي سامي مقبل فإن تشيلسي ليس في وارد تقديم أي عروض مخاطرة، نظرا لحرص إدارة البلوز على ضبط هيكل الرواتب لديها. يسعى تشيلسي لتقليص عدد اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، ومن بينهم روميلو لوكاكو ورحيم سترلينج، قبل إغلاق الميركاتو.

من ناحية أخرى، يشهد نادي الأهلي ونادي برينتفورد خلافًا حول قيمة الصفقة. الأهلي يرغب في دفع 35 مليون جنيه إسترليني دون أي إضافات، بينما يطالب برينتفورد بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات لاعبه.