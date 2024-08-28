انت الأن تتابع خبر عمره 15 عامًا .. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة بأزمة قلبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الإعلان عن وفاة لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 15 عامًا نتيجة أزمة قلبية، حيث تفاعل المتابعين مع المنشور وأبدوا حزنهم بسبب الخبر المحزن .



وفي التفاصيل، فوجئ المتابعون لمباراة كرة قدم بين ناشئين في محافظة السويس بسقوط اللاعب الناشئ فارس عبد الرؤوف، لاعب نادي السويس والبالغ من العمر 15 عاماً، على أرض الملعب.



وقد لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية حادة داهمته خلال المباراة، وأدت لتوقف عضلة القلب، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته .