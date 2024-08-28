المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكوري الشمالي الخميس

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رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكوري الشمالي، عند الساعة السابعة من مساء الخميس، على ستاد عمان الدولي.



وانتهى اللقاء الودي الأول الذي أقيم الثلاثاء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وتأتي هاتان المباراتان الوديتان، في أطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.



ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالدور الحاسم يوم 5 الشهر المقبل، بلقاء منتخب الكويت في عمان، قبل لقاء منتخب فلسطين في ماليزيا يوم 10 الشهر المقبل.



ويلعب المنتخب الوطني في التصفيات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والكويت وسلطنة عمان وفلسطين .